Захарова: За Африку разворачивается новая конкуренция

Мария Захарова. Конкуренция за внимание африканских стран сегодня принимает новые, крупномасштабные обороты. Об этом заявила официальный представитель МИДа России

"Изменилось значение Африки в жизни нашей планеты. Внимание к региону огромно. По целому ряду показателей идет или началась настоящая борьба мирового масштаба за континент", — заявила Захарова, выступая на международной конференции "Радио в глобальной медиаконкуренции".

Официальный представитель российского МИДа также отметила, что если раньше борьба шла за африканские ресурсы, то сегодня "качественно иная конкуренция" разворачивается за внимание стран континента. В частности, осуществляются попытки включить в "орбиту собственных интересов" целые государства, регионы и организации, добавила Захарова.

По ее словам, Африка сегодня меняет еще и "расклад мировой информационной повестки", в частности потому, что для 80 процентов африканского населения основным способом получения информации является радио. Дипломат подчеркнула, что на эти данные действительно следует обратить внимание.