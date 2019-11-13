Захарова: За Африку разворачивается новая конкуренция 

Конкуренция за внимание африканских стран сегодня принимает новые, крупномасштабные обороты. Об этом заявила официальный представитель МИДа России Мария Захарова.
"Изменилось значение Африки в жизни нашей планеты. Внимание к региону огромно. По целому ряду показателей идет или началась настоящая борьба мирового масштаба за континент", — заявила Захарова, выступая на международной конференции "Радио в глобальной медиаконкуренции".
Официальный представитель российского МИДа также отметила, что если раньше борьба шла за африканские ресурсы, то сегодня "качественно иная конкуренция" разворачивается за внимание стран континента. В частности, осуществляются попытки включить в "орбиту собственных интересов" целые государства, регионы и организации, добавила Захарова.
По ее словам, Африка сегодня меняет еще и "расклад мировой информационной повестки", в частности потому, что для 80 процентов африканского населения основным способом получения информации является радио. Дипломат подчеркнула, что на эти данные действительно следует обратить внимание.
По мнению Захаровой, ту особую роль, которую играет сегодня африканский континент, продемонстрировал саммит Россия — Африка, который прошел 23-24 октября в Сочи под сопредседательством президента России Владимира Путина и его египетского коллеги Абдель Фаттаха ас-Сиси. На конференции присутствовали представители всех государств и региональных организаций континента. Было решено, что такой представительный форум будут проводить раз в три года, следующий предложено организовать в Аддис-Абебе.