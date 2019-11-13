Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым

Жительница села Санниково в Алтайском крае Татьяна Кадукина встала на колени перед премьер-министром России Дмитрием Медведевым, умоляя решить проблему с горячим водоснабжением в доме. Об этом сообщает «Свободная пресса».
Женщина прорвалась сквозь охрану во время рабочего визита Медведева в Санниково и на коленях рассказала Медведеву, что с 2016 года в трех многоквартирных домах в селе нет горячей воды. Температура воздуха в ванной комнате зимой не превышает 10 градусов.
Женщина заявила, что «уже устала ходить по инстанциям», местная власть не реагирует и проблему не решает.
Медведев назвал сложившуюся ситуацию «безобразием» и пообещал вернуть горячую воду в дома.
"Вас услышали, все нормально будет, не волнуйтесь», — отметил премьер-министр.
Позже стало известно, что управление СК по Алтайскому краю начало доследственную проверку из-за отсутствия горячего водоснабжения у жителей села Санниково.
Квартиру Татьяны Кадукиной также посетил губернатор края Виктор Томенко и пообещал решить проблему в течение двух дней.