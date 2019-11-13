Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым

«Не волнуйтесь»: пенсионерка встала на колени перед Медведевым

Женщина прорвалась сквозь охрану во время рабочего визита Медведева в Санниково и на коленях рассказала Медведеву, что с 2016 года в трех многоквартирных домах в селе нет горячей воды. Температура воздуха в ванной комнате зимой не превышает 10 градусов.

Женщина заявила, что «уже устала ходить по инстанциям», местная власть не реагирует и проблему не решает.

Медведев назвал сложившуюся ситуацию «безобразием» и пообещал вернуть горячую воду в дома.

"Вас услышали, все нормально будет, не волнуйтесь», — отметил премьер-министр.

Позже стало известно, что управление СК по Алтайскому краю начало доследственную проверку из-за отсутствия горячего водоснабжения у жителей села Санниково.