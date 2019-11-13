Аксенов: ящик шампанского за «найденный» в Крыму танк

Аксенов пообещал ящик шампанского иностранным журналистам, если они найдут танк в Крыму

Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что подарит ящик крымского шампанского прибывшим в Крым иностранным журналистам, если они найдут хоть один танк на улицах.

"Если сейчас выйдете на улицу и увидите хоть один танк, я выдам ящик шампанского. Любому журналисту из любой страны, крымское шампанское. Пусть пойдут вот сейчас и попробуют найти, или танк, или автоматчика, что они стоят на улице, сфотографируют и сразу ящик шампанского получат", — сказал Аксенов в среду на встрече с иностранными журналистами в ответ на замечания о милитаризации полуострова.

Он добавил, что зачастую блогеры, а также СМИ выдают непроверенную, неправдивую информацию о событиях в республике.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.

Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.