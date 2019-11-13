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Аксенов пообещал ящик шампанского иностранным журналистам, если они найдут танк в Крыму 

ТАСС 51 минуту назад
Аксенов: ящик шампанского за «найденный» в Крыму танк
Фото: РИА Новости
Глава Республики Крым Сергей Аксенов заявил, что подарит ящик крымского шампанского прибывшим в Крым иностранным журналистам, если они найдут хоть один танк на улицах.
Делегация иностранных журналистов из стран Европейского союза, Африки и Азии 12-14 ноября находится в Крыму с ознакомительной поездкой. В ее составе представители СМИ из Италии, Словакии, Франции, Вьетнама, Кении, ЮАР, Индии, Португалии и других стран.
"Если сейчас выйдете на улицу и увидите хоть один танк, я выдам ящик шампанского. Любому журналисту из любой страны, крымское шампанское. Пусть пойдут вот сейчас и попробуют найти, или танк, или автоматчика, что они стоят на улице, сфотографируют и сразу ящик шампанского получат", — сказал Аксенов в среду на встрече с иностранными журналистами в ответ на замечания о милитаризации полуострова.
Он добавил, что зачастую блогеры, а также СМИ выдают непроверенную, неправдивую информацию о событиях в республике.
После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.
Несмотря на введенные санкции, визиты зарубежных делегаций в республику не прекращаются. По данным главы комитета по народной дипломатии и межнациональным отношениям Госсовета Крыма Юрия Гемпеля, с 2015 года Крым посетили более 500 народных дипломатов из стран Европы и Америки.
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Теги:
Политика , Сергей Аксенов , ЕС , Вьетнам , Италия , Кения , Португалия , Республика Крым , Словакия , Франция , ЮАР
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