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Губернатор Курской области призвал прислушиваться к критике 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Губернатор Курской области призвал прислушиваться к критике
Фото: РИА Новости
Губернатор Курской области Роман Старовойт провел экскурсию по важнейшим инфраструктурным объектам Курска для блогера и урбаниста Ильи Варламова и заявил о необходимости прислушиваться даже к резкой критике.
По словам Старовойта, он рассказал Варламову о своих планах по благоустройству Курска, развитию транспорта и созданию современной общедоступной городской среды. Отдельно речь зашла и о программе реновации исторического центра #Курск2032, которую готовят к 1000-летию столицы области.
Вместе с губернатором Варламов побывал на Курском электроаппаратном заводе (КЭАЗ), помещения которое также попадают под реновацию. Делясь впечатлениями от общения с Варламовым, Старовойт сообщил, что тот «ярко и открыто высказывает свое мнение о развитии российских городов».
«Я не со всем согласен, но считаю, что даже к резкой критике всегда нужно прислушиваться», — передает REGNUM слова губернатора.
«Наша самая главная задача сейчас — сделать Курск комфортным, доступным и безопасным для всех жителей», — написал Старовойт в Instagram.
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Комментарии1 
Теги:
Политика , Илья Варламов , Роман Старовойт , ИА REGNUM , Курск , Курская Область
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