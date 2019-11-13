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Госсовет Крыма согласовал отставки трех республиканских вице-премьеров 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
Государственный совет Крыма на внеочередном заседании в среду согласовал отставки заместителей председателя крымского правительства Дмитрия Полонского, Аллы Пашкуновой и Ларисы Опанасюк, передает корреспондент ТАСС.
Глава Крыма Сергей Аксенов 6 ноября сообщил, что Полонский, курировавший в регионе вопросы внутренней политики, межнациональных отношений, средств массовой информации и связи, возглавит инвестиционную компанию и станет советником главы региона. Где после ухода из совета министров будут работать Пашкунова, курировавшая социальную сферу, и Опанасюк, курировавшая вопросы культуры, туристической отрасли и юридической сферы, он не уточнил.
"Государственный совет Республики Крым постановляет: согласовать освобождение Полонского Дмитрия Анатольевича от должности заместителя председателя Совета министров Республики Крым. Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия", — говорится в тексте постановления. Аналогичные постановления приняты по отставкам Пашкуновой и Опанасюк.
38-летний Дмитрий Полонский с декабря 2012 года был заместителем председателя политической партии "Русское единство". После "крымской весны" стал министром по информации и массовым коммуникациям Республики Крым, а с октября 2014 года назначен на должность регионального вице-премьера.
54-летняя Алла Пашкунова с 1991 года работала на разных должностях в Верховном совете и Верховной раде региона. С 2005 года стала управляющей делами в крымском парламенте, в 2014 году была назначена заместителем председателя Совета министров республики.
56-летняя Лариса Опанасюк работала на разных должностях в совмине Крыма с 2000 года, с 2011 года возглавила республиканский комитет по охране культурного наследия. С февраля 2014 года занимала должность заместителя председателя — руководителя аппарата совмина региона.

Обновление власти в Крыму

В совмине Крыма до масштабного обновления органов госвласти региона, начавшегося этой осенью, было 10 должностей заместителей председателя. В сентябре после выборов главы республики все члены правительства сложили полномочия и продолжают исполнять обязанности до официального назначения. 23 октября Госсовет региона согласовал установление двух новых должностей вице-премьеров и назначение на них Андрея Рюмшина, который будет совмещать эту работу с должностью министра сельского хозяйства республики, а также Елены Романовской, которая также занимает пост министра труда и социальной защиты республики.
6 ноября республиканский парламент согласовал отставку вице-премьера крымского правительства Виталия Нахлупина, обвиняемого в получении взятки, а также рассмотрел вопрос о переназначении на посты зампредов Георгия Мурадова, Евгения Кабанова, Игоря Михайличенко, Юлии Жуковой и Ирины Кивико.
18 сентября глава республики Сергей Аксенов сообщил, что в Крыму все руководители городских и районных администраций сложили полномочия. Он пояснил, что такое решение принято в связи с необходимостью формирования новой команды. Позже, объявляя об открытом конкурсе и голосовании за претендентов на должности членов крымского правительства и глав администраций, Аксенов говорил, что "должностные лица не будут назначаться кулуарно".
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Теги:
Политика , Видео , Юлия Жукова , Георгий Мурадов , Евгений Кабанов , Дмитрий Полонский , Виталий Нахлупин , Ирина Кивико , Андрей Рюмшин , Сергей Аксенов , Игорь Михайличенко , Елена Романовская , Верховная Рада , ИТАР-ТАСС , Республика Крым
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