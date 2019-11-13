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Россия согласилась принять нового посла США 

Газета.Ru + ещё 4 41 минуту назад
Россия согласилась принять нового посла США
Фото: РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков сообщил, что страна готова принять Джона Салливана в качестве нового американского посла в стране, передает РИА "Новости".
Рябков уточнил, что российская сторона не имеет никаких претензий к выбранному кандидату. По его словам, новый посол сможет приступить к работе до нового 2020 года, если сенат в полном составе утвердит его.
Однако замглавы МИД подчеркнул, что работа сената для него неочевидна и утверждение посла сенатом может состоятся позже.
"Мы будем его приветствовать в Москве", — заявил Рябков.
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Теги:
Политика , Сергей Рябков , Джон Салливан , МИД , РИА Новости , США
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