Россия согласилась принять нового посла США

Рябков уточнил, что российская сторона не имеет никаких претензий к выбранному кандидату. По его словам, новый посол сможет приступить к работе до нового 2020 года, если сенат в полном составе утвердит его.

Однако замглавы МИД подчеркнул, что работа сената для него неочевидна и утверждение посла сенатом может состоятся позже.