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Медведев захотел развивать российские села 

Газета.Ru + ещё 3 1 час назад
Медведев захотел развивать российские села
Фото: РИА Новости
Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что села, вероятно, начнут развивать и улучшать в 2020 году. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам премьера, в следующем году начнет действовать новая программа по развитию сельских территорий России. На нее выделено 36 млрд рублей. Планируется, что эти деньги пойдут на обеспечение жителей села комфортным жильем, а также на развитие рынка труда.
Медведев не исключил, что, если работа по программе будет идти хорошо, то на нее правительство может выделить дополнительные средства.
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Теги:
Политика , Дмитрий Медведев
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