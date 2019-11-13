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ФСБ увидела риски в создающейся единой базе данных россиян 

Lenta.ru 1 час назад
ФСБ раскритиковала законопроект о создании цифровых профилей граждан России. Об этом пишет газета «КоммерсантЪ».
По утверждению спецслужбы, единая база грозит утечками информации, в том числе о лицах, подлежащих государственной защите — судьях, прокурорах, следователях и сотрудниках силовых ведомств. ФСБ отмечает, что в законопроекте не были учтены замечания, и он по-прежнему нуждается в доработке.
По мнению экспертов издания, ФСБ говорит о «крайне опасной идее централизации всей информации». Кроме того, высказываются сомнения в эффективности такой базы, поскольку не прописан механизм интегрирования данных из разных ведомств, а также не выбран тот, «кто будет нести за это ответственность».
17 сентября Госдума приняла в первом чтении законопроект о создании единого ресурса сведений о гражданах. В федеральной базе будет содержаться информация о фамилии, имени и отчестве гражданина, дате и месте его рождения и смерти, СНИЛС, ИНН, гражданстве и семейном статусе. Авторы законопроекта полагают, что новая система уменьшит количество правонарушений при получении мер соцподдержки и в налоговой сфере, а также упростит межведомственное взаимодействие и увеличит доступность госуслуг.
В Минкомсвязи, являющемся автором законопроекта, предложили выстроить инфраструктуру цифрового профиля на базе информационных систем в Единой системе идентификации и аутентификации.
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Комментарии8 
Теги:
Политика , Видео , ФСБ , Минкомсвязи РФ , Госдума , Газета "Коммерсантъ"
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