Путин наградил Бориса Ротенберга

Президент России Владимир Путин наградил Орденом Александра Невского генерального директора общества содействия развитию спортивных видов единоборств Бориса Ротенберга. Соответствующий указ опубликован во вторник на официальном портале правовой информации.
"За заслуги в развитии физической культуры и спорта, активную общественную деятельность наградить Орденом Александра Невского Ротенберга Бориса Романовича — генерального директора некоммерческого партнерства "Общество содействия развитию спортивных видов единоборств "Отечество", — говорится в документе.