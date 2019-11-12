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Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для жительниц сельской местности 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Путин сократил рабочий день для россиян
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин, трудящихся в сельской местности. Документ опубликован во вторник на официальном интернет-портале правовой информации.
Документ гарантирует проживающим и работающим в сельской местности женщинам сокращенную продолжительность рабочего времени. Согласно подписанному закону, она не должна превышать 36 часов в неделю при сохранении заработной платы.
Данная льгота до сих пор регламентируется постановлением Верховного Совета РСФСР 1990 года. До принятия закона Госдумой право сельских женщин на сокращенный рабочий день не было закреплено федеральным законом.
Документ также гарантирует право женщин в сельской местности на повышенную оплату, если по условиям труда рабочий день разделен на части.
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Теги:
Политика , Общество , Владимир Путин , Госдума
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