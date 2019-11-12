Косачев высказался о будущей встрече Путина и Зеленского

Косачев: Зеленский согласился встретиться с Путиным в Казахстане преждевременно

Первый президент Казахстана уточнил, что уже получил согласие Зеленского на встречу тет-а-тет и сообщил об этом президенту России. Назарбаев не против, чтобы встреча прошла в Казахстане.

Председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв назвал в эфире НСН инициативу Назарбаева позитивной попыткой оказания содействия в решение конфликта на юго-востоке Украины, но при этом выразил сомнение в её реальности.

«Российско — украинская встреча на высшем уровне возможна только тогда, когда окончательно будут определены подходы сторон. Когда станет понятным, какая часть из отсутствующих решений требует личного внимания и включения глав государств. Лично я не вижу ясности и чёткой определенности в позиции господина Зеленского по сложившемуся комплексу проблем. Он действует в условиях абсолютно раздробленного общества Украины, когда различные политические силы занимают прямо противоположные позиции по вопросам отношения с Россией. Он маневрирует между ними. Но это размывает позицию Украины и, соответственно, — перспективы урегулирования конфликта на юго-востоке страны», — отметил сенатор.

Еврей и наследник Левитана. Соловьев об уголовном деле против него на Украине Встреча президентов России и Украины, на взгляд Косачёва, станет возможным только тогда, когда власти в Киеве смогут предложить позицию, основанную на мнении большинства политических игроков и населения в этой стране.

«Иначе мы вновь будем слышать ссылки на раздробленность украинского общества. Мяч на украинской стороне. Конфликт будет оставаться в нерешённом состоянии, пока здесь не признают, что это внутриукраинский конфликт, что его решение подразумевает налаживания диалога между Киевом с одной стороны и Донецком с Луганском с другой, а не попытку переложить его на российскую сторону», — заключил глава комитета СФ по международным делам.