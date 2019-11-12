Киев потребовал от России оправданий в суде ООН

МИД Украины призвал Россию предоставить доказательства в суде ООН, что ее должностные лица не финансировали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики. Об этом заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль на брифинге, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.

«Россия уже сейчас должна оправдываться и доказывать, как именно она предотвращала и не допускала финансирование терроризма своими должностными лицами», — заявила Зеркаль, комментируя решение Международного суда ООН по спору Москвы и Киева.

Зеркаль отметила, что Россия может вернуться к своей «нормальной практике», предоставляя ложную информацию, в том числе и о поставках вооружения в Донбасс.

Украина подала в Международный суд ООН иск к России в январе 2017 года. В нем утверждалось, что Москва нарушает конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 1999 года и о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года.

Финансированием терроризма Украина считает поставки вооружения Донбассу, которые якобы осуществляла Россия. Расовая дискриминация связана с «уязвимым положением» украинцев и крымских татар в Крыму.

8 ноября суд ОНН отклонил все предварительные возражения РФ по иску и признал свою юрисдикцию в этом разбирательстве.