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Киев потребовал от России оправданий в суде ООН 

Рамблер 19 минут назад
Киев потребовал от России оправданий
Фото: Reuters
МИД Украины призвал Россию предоставить доказательства в суде ООН, что ее должностные лица не финансировали самопровозглашенные Донецкую и Луганскую республики. Об этом заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль на брифинге, передает принадлежащий Григорию Березкину РБК.
Иск о дискриминации: Россия проиграла Украине в суде ООН 
«Россия уже сейчас должна оправдываться и доказывать, как именно она предотвращала и не допускала финансирование терроризма своими должностными лицами», — заявила Зеркаль, комментируя решение Международного суда ООН по спору Москвы и Киева.
Зеркаль отметила, что Россия может вернуться к своей «нормальной практике», предоставляя ложную информацию, в том числе и о поставках вооружения в Донбасс.
Украина подала в Международный суд ООН иск к России в январе 2017 года. В нем утверждалось, что Москва нарушает конвенции о борьбе с финансированием терроризма от 1999 года и о ликвидации всех форм расовой дискриминации от 1965 года.
Финансированием терроризма Украина считает поставки вооружения Донбассу, которые якобы осуществляла Россия. Расовая дискриминация связана с «уязвимым положением» украинцев и крымских татар в Крыму.
8 ноября суд ОНН отклонил все предварительные возражения РФ по иску и признал свою юрисдикцию в этом разбирательстве.
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Комментарии22 
Редактор:  Мария Королева
Теги:
Политика , Киев
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