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Сергеев рассказал Путину о подготовке к выборам в РАН 

РИА Новости + ещё 1 2 часа назад
Путину доложили о подготовке к выборам в РАН
Фото: РИА Новости
Глава Российской академии наук (РАН) Александр Сергеев рассказал президенту РФ Владимиру Путину о мерах, предпринятых для обеспечения прозрачности предстоящих выборов в академию, использовании защищенных бюллетеней и аналога ГАС "Выборы" в одном из отделений академии.
Выборы членов РАН состоятся 14 ноября на общем собрании академии наук.
"Мы видим, что выборы, скажем, в органы государственной власти проходят более современно, чем выборы в Российскую академию наук, и мы в этом году тоже впервые будем пробовать аналог государственной автоматизированной системы "Выборы" в одном из наших отделений. Кроме того, отвечая на упреки в каких-то там манипуляциях, связанных с бюллетенями, в этом году впервые мы вводим систему защищенных бюллетеней", — доложил Сергеев. Стенограмма беседы опубликована во вторник на сайте Кремля.
Глава РАН в ходе встречи также рассказал об особенностях подготовки к выборам в этом году и отметил, в частности, высокую "конкурсность выборов". Кроме того, были расширены специальности, что позволяет претендовать на места в Академии большему числу учёных, добавил он.
По его словам, еще одним важным обстоятельством стало проведение внутренней оценки профессиональных и этических качеств соискателей, это работой в РАН занимались экспертные комиссии и две этические комиссии.
"И эти комиссии в результате рекомендовали из всего числа около 58% академиков и около 33% членов-корреспондентов. Это не значит, что могут быть точно выбраны они — выбирать будут из тех, кто подан, но рекомендация наших экспертных комиссий очень важна", — добавил Сергеев.
Кроме того, для обеспечения прозрачности выборов в этом году на интернет-портале были опубликованы подробные данные обо всех соискателях, рассказал глава РАН.
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Теги:
Политика , Александр Сергеев , Владимир Путин , РАН
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