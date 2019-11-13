В России ответили на угрозы Киева из-за запуска поездов в Крым

Крыму МОСКВА , 13 ноя — РИА Новости. Российские политики прокомментировали заявление так называемого представителя президента Украины Антона Кориневича о запуске железнодорожного движения по Керченскому мосту.

Ранее Кориневич заявил, что украинские власти обязательно «отреагируют» на начало движения пассажирских поездов через мост в Крым. При этом он не уточнил, каким именно будет ответ Киева

"Заезженная фраза"

"Что конкретно сделают — сказать не могут. И ничего предложить не могут. В принципе, они уже неспособны никак повлиять на развитие Крыма", — цитирует сенатора телеканал RT.

Его коллега, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвал реакцию уркаинских властей «извращенным представлением о действительности».

Она также подчеркнула, что железндорожное сообщение с Крымом — внутреннее дело России.

"Неоднократно повторяются"

В свою очередь, депутат Госдумы Алесей Чепа подчеркнул, что заявления о незаконности строительства Крымского моста не обоснованы.

"Мост построен абсолютно правомерно, ибо Крым является российской землей исходя из референдума, проведенного в 2014 году, когда практически все население Крыма проголосовало за воссоединение с Россией", — заявил он RT.

Депутат крымского парламента Юрий Гемпель также усомнился в реальности угроз Киева. Он подчеркнул, что жители полуострова не знают никакого «представителя президента Украины».

"Попытка вмешиваться во внутренние дела России неоднократно повторяется со стороны правительства Украины ", — добавил он.

Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть уже открыта.