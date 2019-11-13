Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
В США описали сценарий применения Россией супероружия
В США описали сценарий применения Россией супероружия
Оружие
В Москве задержаны члены солнцевской ОПГ
В Москве задержаны члены солнцевской ОПГ
Криминал
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Политика
"Самооборона": неожиданный поворот в деле Соколова
"Самооборона": неожиданный поворот в деле Соколова
Происшествия

В России ответили на угрозы Киева из-за запуска поездов в Крым 

РИА Новости + ещё 21 4 часа назад
В России ответили на угрозы Киева из-за запуска поездов в Крым
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 13 ноя — РИА Новости. Российские политики прокомментировали заявление так называемого представителя президента Украины в Крыму Антона Кориневича о запуске железнодорожного движения по Керченскому мосту.
Ранее Кориневич заявил, что украинские власти обязательно «отреагируют» на начало движения пассажирских поездов через мост в Крым. При этом он не уточнил, каким именно будет ответ Киева.
"Заезженная фраза"
Член Совета Федерации от Крыма Сергей Цеков назвал подобное обещание «заезженной фразой».
"Что конкретно сделают — сказать не могут. И ничего предложить не могут. В принципе, они уже неспособны никак повлиять на развитие Крыма", — цитирует сенатора телеканал RT.
Его коллега, сенатор от Севастополя Екатерина Алтабаева назвал реакцию уркаинских властей «извращенным представлением о действительности».
Она также подчеркнула, что железндорожное сообщение с Крымом — внутреннее дело России.
"Неоднократно повторяются"
В свою очередь, депутат Госдумы Алесей Чепа подчеркнул, что заявления о незаконности строительства Крымского моста не обоснованы.
"Мост построен абсолютно правомерно, ибо Крым является российской землей исходя из референдума, проведенного в 2014 году, когда практически все население Крыма проголосовало за воссоединение с Россией", — заявил он RT.
Депутат крымского парламента Юрий Гемпель также усомнился в реальности угроз Киева. Он подчеркнул, что жители полуострова не знают никакого «представителя президента Украины».
"Попытка вмешиваться во внутренние дела России неоднократно повторяется со стороны правительства Украины", — добавил он.
Крымский мост — самый протяженный в России, его длина составляет 19 километров. Автомобильная часть уже открыта.
Видео дня. Педагог не педофил: в известном ВУЗе разгорелся скандал
Последние новости
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова "Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне "Никогда больше не увидим": родители доцента Соколова рассказали о сыне Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Комментарии 
Теги:
Политика , В мире , Конфликты , Украина , Крымский мост , Крым наш , Юрий Гемпель , Антон Кориневич , Сергей Цеков , Правительство Украины , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости , Russia Today , Киев , Москва , Республика Крым
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
В США описали сценарий применения Россией супероружия
В США описали сценарий применения Россией супероружия 13
В Москве задержаны члены солнцевской ОПГ
В Москве задержаны члены солнцевской ОПГ 36
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым 1764
«Самооборона»: неожиданный поворот в деле Соколова
«Самооборона»: неожиданный поворот в деле Соколова 381
В Крыму ответили на угрозы Киева
В Крыму ответили на угрозы Киева 2
Видео
В НАТО раскрыли правду о партнерстве с Украиной
03:36
В НАТО раскрыли правду о партнерстве с Украиной
В мире Армия
В деле Соколова нашли мистику
01:09
В деле Соколова нашли мистику
Происшествия
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
03:56
«Продают Украину»: в Раде обсуждают скандальный закон
В мире Конфликты
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
03:28
Секс-скандал в Раде: депутаты ополчились на Яременко
В мире
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
03:53
Раскрыты планы Соколова после убийства аспирантки
Происшествия
Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план
01:19
Грезы о возвращении Крыма: Киев придумал план
В мире Украина
Тимошенко стала противником Зеленского
03:56
Тимошенко стала противником Зеленского
Украина В мире
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
02:04
Отчаявшаяся пенсионерка упала на колени перед Медведевым
Политика Другое
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
03:00
Близ Донбасса загадочно погиб российский солдат
Армия Войска
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
01:09
Доцента-убийцу Соколова оставили без работы
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение