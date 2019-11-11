МИД ответил на обвинения в гибели главы «Белых касок»

В МИД прокомментировали «российский след» в гибели основателя «Белых касок»

Следствие по делу о гибели сооснователя "Белых касок" Джеймса Ле Мезюрье еще не началось, однако британские СМИ по традиции начали выдвигать русофобские заявления и намекать на причастность Москвы , заявили в российском МИД.

Ранее британские СМИ обратили внимание на сообщения на сайте МИД, в которых говорится о "вкладе Ле Мезюрье в беспринципные злодеяния "Белых касок". Также приводились неопровержимые доказательства причастности псевдогуманитарной организации к деятельности террористических организаций. При этом британская пресса умалчивает, что подобные публикации появлялись с 2016 года. Это не помешало газете Independent напрямую связать смерть мужчины с обвинениями России в его адрес в шпионаже.

Кроме того, издание увязывает гибель Ле Мезюрье с недавними заявлениями официального представителя МИД Марии Захаровой от 8 ноября, разоблачающими его деятельность.

"Если следовать логике британских медиа, то убийство Ле Мезюрье должно было произойти еще в апреле 2017 года — именно тогда был дан первый официальный комментарий ДИП МИД России о его ведомственной принадлежности и причастности к "Белым каскам", — добавили в ведомстве.

Отмечается, что второй "упущенный шанс" для британских СМИ — заявление замминистра иностранных дел Олега Сыромолотова от 16 марта 2019 года.

В МИД отметили, что британские СМИ на волне горячих новостей вбрасывают эмоциальные обвинения, а после выяснения непричастности России тут же переключаются на другие сюжеты.

В ведомстве напомнили, что аналогичный сценарий использовался западными СМИ при освещении инцидента со смертью Литвиненко, Березовского, Скрипаля.