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Путин и Назарбаев обсудили урегулирование на Украине 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
Путин и Назарбаев обсудили Украину
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в состоявшемся в понедельник телефонном разговоре обсудили ряд международных вопросов, в том числе урегулирование на Украине. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"Состоялся телефонный разговор президента Российской Федерации Владимира Путина с первым президентом Республики Казахстан Нурсултаном Назарбаевым, в ходе которого затронуты некоторые вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая урегулирование на Украине", — говорится в сообщении.
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Теги:
Политика , СНГ , Нурсултан Назарбаев , Владимир Путин
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