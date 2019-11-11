Путин и Меркель проведут телефонный разговор

Путин и Меркель 11 ноября проведут телефонный разговор

"Сегодня в 17:30 мск состоится телефонный разговор нашего президента с канцлером Германии. Я могу представить, что три темы будут обсуждаться: украинский кризис, сирийское урегулирование и ситуация в Ливии", — сказал представитель Кремля.

Он не исключил, что лидеры могут, в частности, затронуть вопрос проработки саммита в "нормандском формате" (РФ, ФРГ, Франция, Украина).