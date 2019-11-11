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Путин и Меркель 11 ноября проведут телефонный разговор 

ТАСС + ещё 1 55 минут назад
Путин и Меркель проведут телефонный разговор
Фото: РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Ангела Меркель в понедельник проведут телефонный разговор. Об этом журналистам заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Сегодня в 17:30 мск состоится телефонный разговор нашего президента с канцлером Германии. Я могу представить, что три темы будут обсуждаться: украинский кризис, сирийское урегулирование и ситуация в Ливии", — сказал представитель Кремля.
Он не исключил, что лидеры могут, в частности, затронуть вопрос проработки саммита в "нормандском формате" (РФ, ФРГ, Франция, Украина).
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Теги:
Политика , Юрий Ушаков , Ангела Меркель , Владимир Путин , Германия
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