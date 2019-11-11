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Песков ответил на вопрос о квартирах Асада в Москве 

Рамблер 55 минут назад
Песков ответил на вопрос о квартирах Асада в Москве
Фото: РИА Новости
По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремлю не известно о приобретении людьми из окружения президента Сирии Башара Асада квартир в Москве и «не должно быть известно». Об этом сообщает «Интерфакс».
«Рамблер» писал, что ранее стало известно о покупке членами семьи президента Сирии Башара Асада 18 квартир в комплексе «Город столиц» на территории «Москва-сити». Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на исследование организации Global Witness.
При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что не знает, насколько эта информация верна и напомнил, что «в России абсолютно свободный рынок» и граждане других государств могут покупать объекты недвижимости.
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Редактор:  Алиса Селезнёва
Теги:
Политика , Башар Асад , Дмитрий Песков , Financial Times , Москва , Сирия
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