Песков ответил на вопрос о квартирах Асада в Москве

По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, Кремлю не известно о приобретении людьми из окружения президента Сирии Башара Асада квартир в Москве и «не должно быть известно». Об этом сообщает «Интерфакс». «Рамблер» писал, что ранее стало известно о покупке членами семьи президента Сирии Башара Асада 18 квартир в комплексе «Город столиц» на территории «Москва-сити». Об этом сообщила Financial Times со ссылкой на исследование организации Global Witness. При этом Дмитрий Песков подчеркнул, что не знает, насколько эта информация верна и напомнил, что «в России абсолютно свободный рынок» и граждане других государств могут покупать объекты недвижимости.

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