Захарова ответила на заявление Мааса о «неспособности Европы защититься»

Официальный представитель российского дипведомства Мария Захарова прокомментировала заявление главы МИД ФРГ Хайко Мааса о том, что ни Германия, ни Европа не в состоянии эффективно защищать себя без США

"Интересно, а от кого защищаться будут? Только если от самих себя. Кто последний раз нападал на Германию? Вспомнить не смогла. А на Францию? Правильно, Германия. И так далее. Хотя сегодня на них периодически нападает международный терроризм, но от него США не могут защитить даже самих себя, а все вместе эти государства своей странной международной политикой из года в год создают все больше поводов для его усиления. США — гарант того, что "Германия и Европа" перестанут нападать друг на друга и на государства в других регионах мира? Тогда так и надо формулировать", — написала она в Facebook.

Захарова привела данные Стокгольмского института исследования проблем мира (SIPRI) за 2017 год, в котором перечисляются страны импортеры оружия США и Франции. Среди них — Саудовская Аравия, ОАЭ, Турция, Индия, Ирак, Марокко, Египет, Австралия.