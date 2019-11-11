Лавров: Россия всегда готова подставить Армении плечо

Лавров сообщил, что Россия всегда готова подставить Армении плечо

Министр отметил, что сегодня Армения решает масштабные задачи по обеспечению устойчивого социально-экономического развития. "Армянскому народу, одному из древнейших, с богатейшими традициями и обычаями, обладающему высокой культурой, это по силам, — сказал он. — И Россия всегда готова быть рядом, подставлять плечо, помогать".

Оказание помощи христианам в Сирии и на Ближнем Востоке в целом является общей заботой России и Армении, заявил Лавров. "Важной общей заботой остается оказание содействия всем христианам Ближнего Востока, которые стали жертвами близоруких геополитических экспериментов и которые массово покидали страны, где их предки жили веками", — отметил он.

Глава МИД РФ обратил особое внимание на "недавно начавшееся сотрудничество по Сирии, прежде всего в сфере оказания гуманитарного содействия ее населению".