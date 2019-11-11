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Лавров сообщил, что Россия всегда готова подставить Армении плечо 

ТАСС 55 минут назад
Лавров: Россия всегда готова подставить Армении плечо
Фото: РИА Новости
Россия всегда готова быть рядом с Арменией, помогать ей и подставлять плечо. Об этом заявил в понедельник глава МИД РФ Сергей Лавров, выступая перед выпускниками Дипломатической школы и студентами ереванских вузов.
Министр отметил, что сегодня Армения решает масштабные задачи по обеспечению устойчивого социально-экономического развития. "Армянскому народу, одному из древнейших, с богатейшими традициями и обычаями, обладающему высокой культурой, это по силам, — сказал он. — И Россия всегда готова быть рядом, подставлять плечо, помогать".
Оказание помощи христианам в Сирии и на Ближнем Востоке в целом является общей заботой России и Армении, заявил Лавров. "Важной общей заботой остается оказание содействия всем христианам Ближнего Востока, которые стали жертвами близоруких геополитических экспериментов и которые массово покидали страны, где их предки жили веками", — отметил он.
Глава МИД РФ обратил особое внимание на "недавно начавшееся сотрудничество по Сирии, прежде всего в сфере оказания гуманитарного содействия ее населению".
"Наши военные медики и саперы плодотворно взаимодействуют на земле, и это отмечают сами сирийцы, включая армянскую общину в Сирии, — подчеркнул Лавров. — Россия многое сделала для созыва Конституционного комитета по определению путей политического урегулирования сирийского кризиса, в котором есть и представительница от сирийских армян".
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Теги:
Политика , Сергей Лавров , МИД , Конституционный комитет Госдумы , Армения
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