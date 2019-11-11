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Песков рассказал, как Путин защищается от вирусов 

Деловая газета «Взгляд» 51 минуту назад
Песков рассказал, как Путин защищается от вирусов
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин выполняет превентивные процедуры, чтобы заранее максимально застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Сейчас в мире осталось не так много стран, куда нужно делать прививки перед поездкой. В целом, безусловно, все превентивные процедуры президент делает для того, чтобы заранее максимально возможно застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний. А так, в целом, вы знаете, что он является последовательным приверженцем здорового образа жизни», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как Путин поддерживает свое здоровье, делает ли рекомендуемые прививки перед поездками в разные страны.
Напомним, ранее в понедельник президент Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, что уже сделал прививку от гриппа и призвал членов правительства во главе с премьером срочно последовать его примеру.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Владимир Путин , РИА Новости
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