Песков рассказал, как Путин защищается от вирусов

«Сейчас в мире осталось не так много стран, куда нужно делать прививки перед поездкой. В целом, безусловно, все превентивные процедуры президент делает для того, чтобы заранее максимально возможно застраховаться от каких-то вирусов или иных заболеваний. А так, в целом, вы знаете, что он является последовательным приверженцем здорового образа жизни», — передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, как Путин поддерживает свое здоровье, делает ли рекомендуемые прививки перед поездками в разные страны.

Напомним, ранее в понедельник президент Владимир Путин на совещании с членами правительства рассказал, что уже сделал прививку от гриппа и призвал членов правительства во главе с премьером срочно последовать его примеру.