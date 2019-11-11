«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос

Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на воровство сотен миллионов рублей на строительстве космодрома «Восточный». Слова главы государства на своей странице в Twitter привёл журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов

«Сто раз сказано было — работайте прозрачно! Деньги большие выделяются, проект носит национальный характер. Нет! Воруют сотнями миллионов!» — заявил президент.

Путин также отметил, что по факту воровства уже были заведены десятки уголовных дел, в результате виновные понесли наказание и находятся сейчас в заключении. Однако, по словам главы государства, «порядка там (на строительстве космодрома) навести так и не удалось».

Строительство космодрома «Восточный» идёт с 2012 года. Срок сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно переносился. По данным «Ленты.ру», на момент 2015 года объём хищений на реализации проекта составил порядка 15 млрд рублей.