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«Воруют сотнями миллионов»: Путин устроил разнос 

Рамблер + ещё 24 51 минуту назад
Президент РФ Владимир Путин обратил внимание на воровство сотен миллионов рублей на строительстве космодрома «Восточный». Слова главы государства на своей странице в Twitter привёл журналист кремлевского пула Дмитрий Смирнов.
«Сто раз сказано было — работайте прозрачно! Деньги большие выделяются, проект носит национальный характер. Нет! Воруют сотнями миллионов!» — заявил президент.
Путин также отметил, что по факту воровства уже были заведены десятки уголовных дел, в результате виновные понесли наказание и находятся сейчас в заключении. Однако, по словам главы государства, «порядка там (на строительстве космодрома) навести так и не удалось».
Строительство космодрома «Восточный» идёт с 2012 года. Срок сдачи объекта в эксплуатацию неоднократно переносился. По данным «Ленты.ру», на момент 2015 года объём хищений на реализации проекта составил порядка 15 млрд рублей.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Владимир Путин указал на необходимость завершения строительства второй очереди космодрома «Восточный», где «ни одна компания не берётся за работу из-за (завышенных) расценок». Глава государства также призвал завершить реорганизацию Роскосмоса и приступить к активному решению проблем, которые затрудняют достижение ощутимых результатов в космической отрасли.
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Редактор:  Павел Тиунов
Теги:
Политика , Видео , Наука и техника , Дмитрий Смирнов , Владимир Путин , Роскосмос
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