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Россия отреагировала на смену власти в Боливии 

Lenta.ru 1 час назад
Россия отреагировала на смену власти в Боливии
Фото: РИА Новости
Президент Боливии Эво Моралес пошел по легитимному демократическому пути, подав в отставку. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook в понедельник, 11 ноября.
«Но поступающие из Боливии данные о попытках арестовать бывшего лидера, о нападении на его дом и т.д., могут свидетельствовать о том, что другая сторона не обязательно пойдет этим же путем», — сказал он.
По словам сенатора, Моралес своим уходом намеревался остановить насилие в стране. Косачев подчеркнул, что Москва готова к продолжению диалога с законными властями Боливии, в частности, с новым составом парламента.
Вечером 10 ноября Эво Моралес объявил о своей отставке, к этому решению его призывал командующий Вооруженными силами страны. Местные жители вышли на улицы городов, чтобы отпраздновать отставку Моралеса.
20 октября в Боливии прошли президентские выборы, победу на которых одержал Моралес. Однако его соперник, экс-президент Карлос Меса не признал результатов голосования. В стране начались массовые демонстрации. box#2344893
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Теги:
Политика , Константин Косачев , Совет Федерации , Боливия
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