Россия отреагировала на смену власти в Боливии

Президент Боливии Эво Моралес пошел по легитимному демократическому пути, подав в отставку. Такое мнение высказал глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев на своей странице в Facebook в понедельник, 11 ноября.

«Но поступающие из Боливии данные о попытках арестовать бывшего лидера, о нападении на его дом и т.д., могут свидетельствовать о том, что другая сторона не обязательно пойдет этим же путем», — сказал он.

По словам сенатора, Моралес своим уходом намеревался остановить насилие в стране. Косачев подчеркнул, что Москва готова к продолжению диалога с законными властями Боливии, в частности, с новым составом парламента.

Вечером 10 ноября Эво Моралес объявил о своей отставке, к этому решению его призывал командующий Вооруженными силами страны. Местные жители вышли на улицы городов, чтобы отпраздновать отставку Моралеса.

20 октября в Боливии прошли президентские выборы, победу на которых одержал Моралес. Однако его соперник, экс-президент Карлос Меса не признал результатов голосования. В стране начались массовые демонстрации. box#2344893