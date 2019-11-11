На Украине объяснили популярность Путина в Донбассе

«Популярность Путина в Донбассе объясняется тем, что жители хорошо относятся к России, а [популярность] Соловьева — тем, что люди смотрят телевидение, и Соловьев каждый день — за исключением пятницы и субботы — в прайм-тайме. Жителям Донбасса нравится его позиция», — заявил Погребинский.

При этом он отметил, что выводы Украинского института будущего вызывают у него сомнения.

«У этой фирмы нет позитивной репутации, она какая-то фальшивая», — объяснил Погребинский.