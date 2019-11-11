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На Украине объяснили популярность Путина в Донбассе 

Ura.Ru 14 минут назад
На Украине объяснили популярность Путина в Донбассе
Фото: URA.RU
Популярность президента России Владимира Путина и телеведущего Владимира Соловьева среди жителей Донбасса объясняется тем, что передачи Соловьева часто выходят в телеэфир, а политика России более привлекательна, чем действия Киева. Об этом в разговоре с «URA.RU» заявил украинский политолог Михаил Погребинский.
«Популярность Путина в Донбассе объясняется тем, что жители хорошо относятся к России, а [популярность] Соловьева — тем, что люди смотрят телевидение, и Соловьев каждый день — за исключением пятницы и субботы — в прайм-тайме. Жителям Донбасса нравится его позиция», — заявил Погребинский.
При этом он отметил, что выводы Украинского института будущего вызывают у него сомнения.
«У этой фирмы нет позитивной репутации, она какая-то фальшивая», — объяснил Погребинский.
Ранее социологи опубликовали данные, согласно которым наибольшим доверием среди жителей Донбасса пользуются Путин и Соловьев, в то время как президент Украины Владимир Зеленский расположился на 18-м месте рейтинга. Также Украинский институт будущего провел опрос, по итогам которого эксперты отметили желание большинства жителей юго-востока Украины присоединиться к России.
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Теги:
Политика , В мире , Украина , Михаил Погребинский , Владимир Зеленский , Владимир Соловьев , Владимир Путин , Киев
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