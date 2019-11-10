Путин рассказал, как нужно действовать против коррупции

Путин призвал полицию жестко противодействовать экстремизму

Сотрудники МВД России должны решительно бороться с коррупцией и другими преступлениями, жестко противодействовать терроризму, экстремизму и попыткам расколоть российское общество. Об этом заявил в воскресенье президент РФ Владимир Путин на праздничном концерте по случаю Дня сотрудника органов внутренних дел.

"Сегодня органы внутренних дел, каждый сотрудник должны соответствовать самым высоким требованиям, вести эффективную, системную работу. Ваш долг — жестко противодействовать терроризму и экстремизму, попыткам посеять ненависть, расколоть наше многонациональное и многоконфессиональное общество. Здесь важна постоянная профилактическая работа, честный, прямой диалог с гражданским обществом, представителями традиционных религий России", — сказал глава государства.

Он также отметил выдержку и ответственность сотрудников полиции и других подразделений МВД при охране общественного порядка, а также при обеспечении безопасности на дорогах.

"В борьбе с коррупцией, организованной преступностью, наркоторговлей нужно действовать решительно и целеустремленно. Не раз подчеркивал, что здесь МВД, другие правоохранительные органы получают и будут получать всю необходимую поддержку со стороны общества и государства", — сказал президент РФ.