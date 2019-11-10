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Путин обошел Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса 

ТК «Звезда» + ещё 5 1 час назад
Путин обошел Зеленского в рейтинге доверия у донбассцев
Фото: Пресс-служба президента России
В исследовании участвовали более 1500 респондентов из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.
Жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР больше доверяют президенту России Владимиру Путину, чем украинскому лидеру Владимиру Зеленскому. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводил Украинский институт будущего.
По данным исследования, 11,2% жителей Донбасса доверяют российскому президенту. И только 1,3% участвовавших в опросе выразили свое доверие Владимиру Зеленскому, приводит данные «Российская газета».
Среди местных политиков респонденты больше всего доверяют погибшему в августе 2018 года главе ДНР Александру Захарченко, за него отдали 6,7% голосов. Действующему руководителю самопровозглашенной республики доверяют 2,9% участников опроса. Среди украинских политиков лучшие результаты у Анатолия Шария (1,7%) и Виктора Медведчука (1,6).
Накануне Украинский институт будущего обнародовал результаты опроса об особом статусе Донбасса. Более 55% жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР считают, что особый статус, который предполагает «формула Штайнмайера», должен быть прописан в Конституции Украины.
Оба исследования проводились с 7 по 31 октября 2019 года. В опросе участвовали 1606 жителей Донбасса.
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Комментарии2 
Теги:
Политика , Анатолий Шарий , Виктор Медведчук , Владимир Зеленский , Александр Захарченко , Владимир Путин , "Российская газета"
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