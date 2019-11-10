Путин обошел Зеленского в рейтинге доверия у донбассцев

Путин обошел Зеленского в рейтинге доверия жителей Донбасса

В исследовании участвовали более 1500 респондентов из самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР.

Жители самопровозглашенных ДНР и ЛНР больше доверяют президенту России Владимиру Путину , чем украинскому лидеру Владимиру Зеленскому . Об этом свидетельствуют результаты опроса, который проводил Украинский институт будущего.

По данным исследования, 11,2% жителей Донбасса доверяют российскому президенту. И только 1,3% участвовавших в опросе выразили свое доверие Владимиру Зеленскому, приводит данные «Российская газета».

Накануне Украинский институт будущего обнародовал результаты опроса об особом статусе Донбасса. Более 55% жителей самопровозглашенных ДНР и ЛНР считают, что особый статус, который предполагает «формула Штайнмайера», должен быть прописан в Конституции Украины.

Оба исследования проводились с 7 по 31 октября 2019 года. В опросе участвовали 1606 жителей Донбасса.