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Песков рассказал про график Путина на БРИКС 

Российская Газета + ещё 3 39 минут назад
Песков рассказал про график Путина на БРИКС
Фото: РИА Новости
На саммите БРИКС президент России проведет три отдельных встречи, но график еще не заверстан.
"Отдельно там три встречи сейчас запланировано, но дорабатывается", — сказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ТАСС.
Впрочем, по словам Пескова, Владимир Путин так или иначе встретится со всеми участниками саммита.
Ранее пресс-секретарь президента говорил, что российский лидер может побеседовать с президентом Бразилии Жаиром Болсонару на полях саммита БРИКС. Путин также упоминал о возможной встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.
Cаммит состоится на следующей неделе, 13-14 ноября.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Си Цзиньпин , Владимир Путин , БРИКС , ИТАР-ТАСС
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