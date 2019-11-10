Чубайс объяснил слова об «идиотах», веривших в СССР

Резонанс возник из-за фрагмента картины 2013 года, где речь шла о «брежневском застое». Тогда Чубайс заявил, что отрицать факт того, что в Советском Союзе во всех сферах общественной жизни господствовала ложь, могут только идиоты.

«Это передергивание фактов. Фраза вырвана из контекста из фильма шестилетней давности», — приводит слова Чубайса РИА «Новости».

Ранее Чубайс уже неоднократно критиковал СССР. Однажды он даже заявил, что «ненавидит советскую власть, особенно позднюю ее стадию». Глава Роснано не раз признавался, что он не ностальгирует на временам Советского Союза и не хотел бы вернуться в то время «ни на одну минуту».