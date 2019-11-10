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Чубайс объяснил слова об «идиотах», веривших в СССР 

Ura.Ru 21 минуту назад
Чубайс объяснил слова об «идиотах», веривших в СССР
Фото: РИА Новости
Глава госкорпорации Роснано Анатолий Чубайс объяснил свое высказывание о жизни в СССР. Так, по его мнению, фразу об «идиотах», прозвучавшую в документальном фильме журналиста Алексея Пивоварова «Гибель империи», использовали некорректно.
Резонанс возник из-за фрагмента картины 2013 года, где речь шла о «брежневском застое». Тогда Чубайс заявил, что отрицать факт того, что в Советском Союзе во всех сферах общественной жизни господствовала ложь, могут только идиоты.
«Это передергивание фактов. Фраза вырвана из контекста из фильма шестилетней давности», — приводит слова Чубайса РИА «Новости».
Ранее Чубайс уже неоднократно критиковал СССР. Однажды он даже заявил, что «ненавидит советскую власть, особенно позднюю ее стадию». Глава Роснано не раз признавался, что он не ностальгирует на временам Советского Союза и не хотел бы вернуться в то время «ни на одну минуту».
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Теги:
Политика , Анатолий Чубайс , Алексей Пивоваров , Роснано , РИА Новости
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