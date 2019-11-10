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Зюганов посоветовал Горбачеву «сидеть в кустах» и молчать 

Lenta.ru 3 часа назад
Зюганов посоветовал Горбачеву «сидеть в кустах» и молчать
Фото: РИА Новости
Лидер КПРФ Геннадий Зюганов обвинил бывшего президента Советского Союза Михаила Горбачева в развале страны. Об этом сообщает ФАН.
«Правда заключается в том, что на самом деле не было никакой перестройки! Горбачев просто разломал страну <…> сломал руль у страны, у огромного корабля — да он не просто идиот, он преступник!» — заявил Зюганов.
Лидер КПРФ выразил сожаление, что бывший глава СССР так и «не осознал содеянного». «Горбачев должен находиться в тюрьме, а не рассуждать, жалеет ли он о перестройке. Сидел бы лучше в кустах и помалкивал!» — сказал Зюганов и отметил, что экс-президент СССР совершил «преступление без срока давности».
Зюганов также добавил, что количество русских как этнической группы на территории бывшего РСФСР сократилось со 120 миллионов человек в 1989 году до 100 миллионов в настоящее время. Потерю 20 миллионов человек глава КПРФ назвал результатом политики Горбачева и первого президента России Бориса Ельцина.
Ранее Горбачев заявил, что не жалеет о перестройке, поскольку в то время невозможно было жить, как прежде. Он отметил, что руководство страны было едино во мнении о необходимости изменений, несмотря на риск. Политик также назвал виновных в развале СССР: по его мнению, это организаторы августовского путча и те, кто использовал ослабленную позицию президента.
Перестройка, сопровождавшаяся рядом реформ, длилась с 1985 по 1991 год. Термин впервые употребил Михаил Горбачев в 1986 году во время визита в Тольятти. Завершилась перестройка ликвидацией КПСС и развалом Советского Союза.
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Комментарии21 
Теги:
Политика , Геннадий Зюганов , Михаил Горбачев , Борис Ельцин , КПРФ , КПСС
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