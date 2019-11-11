Лавров прокомментировал попытки США «ограбить» Сирию

Россия будет настаивать, чтобы сирийская правительственная армия как можно скорее взяла контроль над нефтеносными районами на севере страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 11 ноября.

По мнению дипломата, только это позволит избавиться от терроризма окончательно, а также разрешит все вопросы и проблемы политического регулирования.

Замглавы российского МИД также осудил попытки США ограбить Сирию и захватить нефтяные месторождения.

— Она [попытка ограбления, — прим. «ВМ»] противозаконна и ничего хорошего сирийскому урегулированию не несет, только сохраняет дополнительный серьезный раздражитель, серьезную угрозу в этой части Сирии, — цитирует РИА Новости заявление Лаврова, сделанное на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в Ереване.