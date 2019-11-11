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Лавров прокомментировал попытки США «ограбить» Сирию 

Вечерняя Москва + ещё 8 2 часа назад
Лавров прокомментировал попытки США «ограбить» Сирию
Фото: РИА Новости
Россия будет настаивать, чтобы сирийская правительственная армия как можно скорее взяла контроль над нефтеносными районами на севере страны, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в понедельник, 11 ноября.
По мнению дипломата, только это позволит избавиться от терроризма окончательно, а также разрешит все вопросы и проблемы политического регулирования.
Замглавы российского МИД также осудил попытки США ограбить Сирию и захватить нефтяные месторождения.
— Она [попытка ограбления, — прим. «ВМ»] противозаконна и ничего хорошего сирийскому урегулированию не несет, только сохраняет дополнительный серьезный раздражитель, серьезную угрозу в этой части Сирии, — цитирует РИА Новости заявление Лаврова, сделанное на пресс-конференции по итогам переговоров с армянским коллегой Зограбом Мнацаканяном в Ереване.
Ранее сирийский лидер Башар Асад также высказался о грабеже Вашингтона.
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Теги:
Политика , Война в Сирии , Башар Асад , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Сирия , США
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