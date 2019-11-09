США сделали неожиданное признание о НАТО

Политолог объяснил, почему США признали НАТО устаревшей

Политологи прокомментировали заявление госсекретаря США Майкла Помпео об устаревании НАТО . Такой риск, считает госсекретарь, у трансатлантического альянса есть всегда, но этого можно избежать, если противостоять нынешним угрозам «эффективным способом».

Сергей Судаков. Под эффективным способом Помпео подразумевает «честное внесение взносов в бюджет организации». Заявление Помпео прокомментировал политолог, член-корреспондент Академии военных наук

"США наконец начинают обращать внимание на то, что НАТО просто катастрофически устаревает и теряет свой престиж. Не так давно Турция — член НАТО — показала, что можно проводить независимую политику без оглядки на США, и остальные страны постепенно начинают делать выводы", — цитирует политолога радио Sputnik.

Члены НАТО начинают задаваться вопросом: какова эффективность организации, в которую вкладывается больше триллиона долларов в год? И зачем её содержать, если она не является суперэффективной, поясняет политолог опасения Помпео.

НАТО для того, чтобы иметь привлекательность, не стоит быть организацией, сосредоточенной на «одном враге». Задачи у альянса должны быть более насущными: борьба с терроризмом, проблемы миграционных потоков. Пока же от НАТО поступает только пиар, а реальность — массовое разочарование, подытожил Судаков.