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Политолог объяснил, почему США признали НАТО устаревшей 

News.ru 18 минут назад
США сделали неожиданное признание о НАТО
Фото: Victor Lisitsyn, Виктор Лисицын/Global Look Press
Политологи прокомментировали заявление госсекретаря США Майкла Помпео об устаревании НАТО. Такой риск, считает госсекретарь, у трансатлантического альянса есть всегда, но этого можно избежать, если противостоять нынешним угрозам «эффективным способом».
Под эффективным способом Помпео подразумевает «честное внесение взносов в бюджет организации». Заявление Помпео прокомментировал политолог, член-корреспондент Академии военных наук Сергей Судаков.
"США наконец начинают обращать внимание на то, что НАТО просто катастрофически устаревает и теряет свой престиж. Не так давно Турция — член НАТО — показала, что можно проводить независимую политику без оглядки на США, и остальные страны постепенно начинают делать выводы", — цитирует политолога радио Sputnik.
Члены НАТО начинают задаваться вопросом: какова эффективность организации, в которую вкладывается больше триллиона долларов в год? И зачем её содержать, если она не является суперэффективной, поясняет политолог опасения Помпео.
НАТО для того, чтобы иметь привлекательность, не стоит быть организацией, сосредоточенной на «одном враге». Задачи у альянса должны быть более насущными: борьба с терроризмом, проблемы миграционных потоков. Пока же от НАТО поступает только пиар, а реальность — массовое разочарование, подытожил Судаков.
Ранее News.ru сообщал, слова президента Франции Эммануэля Макрона о «коме» и «смерти мозга» НАТО получили резонанс как внутри Североатлантического альянса, так и в России. Представители блока не согласились с французским лидером, а в Москве напомнили, что преувеличивать значение организации в поддержании безопасности в мире не стоит.
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Комментарии2 
Теги:
Политика , Армия , В мире , Сергей Судаков , Майкл Помпео , Эммануэль Макрон , Академия военных наук , НАТО , ИА Sputnik , США
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