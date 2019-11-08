В РФ объяснили отказ США поддержать борьбу с нацизмом

Россия объяснила отказ США поддержать резолюцию против нацизма

США пытаются навязать свою волю международному сообществу, заявил член Совета Федерации Константин Косачев , комментируя итоги голосования относительно российской резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Об этом сообщает РИА Новости в пятницу, 8 ноября.

По мнению сенатора, американская сторона не против содержательной части документа, однако для США важно «в каждом случае добиваться того, чтобы мир обустраивался так, как это нужно американцам».

Комментируя позицию Киева, Косачев отметил, что украинцев не хватает политического мужества или стойкости для компромиссного решения. Поддержать же резолюции им помешало отсутствие «моральных каких-то начал», добавил он.

Ранее в пятницу третий комитет Генассамблеи ООН принял большинством голосов российский проект резолюции по борьбе с героизацией нацизма. Против голосовали только США и Украина.