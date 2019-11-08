В России изменят тариф на мусор

В России изменят правила расчета тарифа на вывоз мусора

России изменятся правила расчета тарифов по обращению с твердыми коммунальными отходами, следует из постановления правительства, опубликованного на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, из факторов, учитываемых при определении тарифов, исключат налог на прибыль и плату за негативное воздействие на окружающую среду.

Кроме того, внесут изменения в расчеты затрат на амортизацию основных средств и нематериальных активов. Они будут определяться исходя из максимальных сроков полезного использования этих средств и активов. Амортизация по объектам, построенным за счет государственного бюджета, "для целей тарифного регулирования" учитываться не будет.

В то же время в Российском экологическом операторе считают, что новое постановление снизит рентабельность компаний, работающих в отрасли обращения с отходами, до четырех процентов.

По мнению представителей РЭО, новшества лишат отрасль инвестиций. Как говорится в сообщении оператора, документ не учитывает такие затраты предприятий, как ремонт контейнеров и контроль качества. Эксперты полагают, что постановление не будет стимулирует раздельный сбор отходов, так как оператор без вторичной переработки получает более высокий тариф.