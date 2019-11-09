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Кремль раскрыл содержание звонка Эрдогана Путину 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 3 25 минут назад
Пресс-служба Кремля рассказала, что обсуждали по телефону глава российского государства Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.
Телефонный разговор состоялся по инициативе Анкары, сообщается на сайте Кремля.
Стороны обстоятельно обсудили ключевые аспекты отношений Москвы и Анкары, позитивно оценив сотрудничество двух государств. В частности, речь шла о стратегических проектах в энергетике и в военно-технической сфере. Отмечается, что в конце года введут в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток».
В разговоре Путина и Эрдогана была «акцентирована важность продолжения скоординированных шагов» по урегулированию ситуации в Сирии. При этом подчеркивается необходимость соблюдения «территориальной целостности, суверенитета и единства» САР. Главы государств обменялись мнениями по ситуации в Идлибской зоне деэскалации. И Москва, и Анкара согласились, что нужно предпринимать дальнейшие шаги для реализации достигнутых в 2018 году соглашений.
Кроме того, лидеры двух стран приветствовали итоги первого заседания сирийского Конституционного комитета. Путин и Эрдоган отметили «решающий вклад стран — гарантов Астанинского процесса» в подготовку заседания.
Также президенты России и Турции согласовали график дальнейших контактов.
Напомним, в администрации турецкого лидера сообщали, что «обсуждались события, связанные с Сирией, лидеры также подтвердили приверженность сочинскому меморандуму, который [был подписан] 22 октября».
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Теги:
Политика , Ближний Восток , Видео , Реджеп Эрдоган , Владимир Путин , Пресс-служба Администрации Президента РФ , Конституционный комитет Госдумы , Турция
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