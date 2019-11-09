Кремль раскрыл содержание звонка Эрдогана Путину

Телефонный разговор состоялся по инициативе Анкары , сообщается на сайте Кремля.

Стороны обстоятельно обсудили ключевые аспекты отношений Москвы и Анкары, позитивно оценив сотрудничество двух государств. В частности, речь шла о стратегических проектах в энергетике и в военно-технической сфере. Отмечается, что в конце года введут в эксплуатацию газопровод «Турецкий поток».

В разговоре Путина и Эрдогана была «акцентирована важность продолжения скоординированных шагов» по урегулированию ситуации в Сирии. При этом подчеркивается необходимость соблюдения «территориальной целостности, суверенитета и единства» САР. Главы государств обменялись мнениями по ситуации в Идлибской зоне деэскалации. И Москва, и Анкара согласились, что нужно предпринимать дальнейшие шаги для реализации достигнутых в 2018 году соглашений.

Кроме того, лидеры двух стран приветствовали итоги первого заседания сирийского Конституционного комитета . Путин и Эрдоган отметили «решающий вклад стран — гарантов Астанинского процесса» в подготовку заседания.

Также президенты России и Турции согласовали график дальнейших контактов.

Напомним, в администрации турецкого лидера сообщали, что «обсуждались события, связанные с Сирией, лидеры также подтвердили приверженность сочинскому меморандуму, который [был подписан] 22 октября».