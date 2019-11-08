Захарова рассказала о неоправданных надеждах ЕС после падения Берлинской стены

По ее мнению, падение стены, которую она назвала "разделительной линией", породило у европейцев "большие надежды".

"Как тогда рухнула Берлинская стена, сейчас рушатся эти самые надежды", — подчеркнула Захарова.