Москва опровергла вмешательство в дела Боливии

Захарова заявила на брифинге в пятницу, что в МИД обратили внимание «на появившиеся в местных СМИ Боливии перепечатки спекуляций на тему очередного российского вмешательства, теперь якобы в Боливии», передает ТАСС.

«Как и во всех предыдущих случаях, обвинения носят абсолютно бездоказательный характер, они безосновательны», — добавила она.

Представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что Москва рассматривает подобные случаи как провокацию.

«Мы исходим из того, что если у кого-то есть конкретная информация относительно случаев нарушения законодательства в Боливии, то эти факты должны получить рассмотрение в рамках существующих двухсторонних механизмов правовой помощи», — сказала Захарова.

Она также призвала боливийские политические силы не оказывать давление на международных экспертов при оценке избирательного процесса в стране, отметив, что Россия выступает за скорейшее урегулирование противоречий «в рамках конституционного поля и высоко оценивает открытость руководства Боливии в инициативе проведения международного аудита результатов выборов».

«Мы исходим из того, что на текущем этапе необходимо обеспечить миссии Организации американских государств условия для спокойного и непредвзятого выполнения своих обязанностей. В этом контексте считаем недопустимым попытки отдельных политических сил нагнетать напряженность вокруг международных экспертов, оказывать на них какое-либо давление. На наш взгляд, оно может затруднить вынесение объективного решения», — добавила Захарова.

Москва убеждена, что звучащие со стороны представителей боливийской несистемной оппозиции «заявления о заведомом непризнании результатов аудита, такое ультимативное требование к властям и призывы к насильственному смещению действующего руководства Боливии не способствуют цели достижения нормализации ситуации в стране, а также противоречат интересам боливийского народа».

Ранее президент Боливии Эво Моралес назвал братом российского лидера Владимира Путина

Напомним, по данным Высшего избирательного суда Боливии, Эво Моралес одержал победу в первом туре президентских выборов. Его соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета.

После оглашения результатов волеизъявления в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.