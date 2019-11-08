Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Москва опровергла вмешательство в дела Боливии 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 42 минуты назад
Москва опровергла вмешательство в дела Боливии
Фото: ТАСС
Официальный представитель МИД Мария Захарова опровергла информацию о якобы вмешательстве России в политические дела Боливии, назвав эти обвинения безосновательными.
Захарова заявила на брифинге в пятницу, что в МИД обратили внимание «на появившиеся в местных СМИ Боливии перепечатки спекуляций на тему очередного российского вмешательства, теперь якобы в Боливии», передает ТАСС.
«Как и во всех предыдущих случаях, обвинения носят абсолютно бездоказательный характер, они безосновательны», — добавила она.
Представитель российского внешнеполитического ведомства указала, что Москва рассматривает подобные случаи как провокацию.
«Мы исходим из того, что если у кого-то есть конкретная информация относительно случаев нарушения законодательства в Боливии, то эти факты должны получить рассмотрение в рамках существующих двухсторонних механизмов правовой помощи», — сказала Захарова.
Она также призвала боливийские политические силы не оказывать давление на международных экспертов при оценке избирательного процесса в стране, отметив, что Россия выступает за скорейшее урегулирование противоречий «в рамках конституционного поля и высоко оценивает открытость руководства Боливии в инициативе проведения международного аудита результатов выборов».
«Мы исходим из того, что на текущем этапе необходимо обеспечить миссии Организации американских государств условия для спокойного и непредвзятого выполнения своих обязанностей. В этом контексте считаем недопустимым попытки отдельных политических сил нагнетать напряженность вокруг международных экспертов, оказывать на них какое-либо давление. На наш взгляд, оно может затруднить вынесение объективного решения», — добавила Захарова.
Москва убеждена, что звучащие со стороны представителей боливийской несистемной оппозиции «заявления о заведомом непризнании результатов аудита, такое ультимативное требование к властям и призывы к насильственному смещению действующего руководства Боливии не способствуют цели достижения нормализации ситуации в стране, а также противоречат интересам боливийского народа».
Ранее президент Боливии Эво Моралес назвал братом российского лидера Владимира Путина.
Напомним, по данным Высшего избирательного суда Боливии, Эво Моралес одержал победу в первом туре президентских выборов. Его соперник Карлос Меса не признал результаты подсчета.
После оглашения результатов волеизъявления в Боливии вспыхнули протесты и начались забастовки. Моралес объявил режим чрезвычайного положения и обвинил оппозицию в попытке организовать государственный переворот.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В Кремле ответили на вопрос о работе советника Джонсона в России В Кремле ответили на вопрос о работе советника Джонсона в России Захарова назвала враньем заявление Deutsche Welle о «несостоявшейся» встрече в МИД Захарова назвала враньем заявление Deutsche Welle о «несостоявшейся» встрече в МИД Лавров посетит Францию для участия в Форуме мира Лавров посетит Францию для участия в Форуме мира
Комментарии 
Теги:
Политика , Мария Захарова , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС , Боливия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонка вооружений: Москва создаст новые ракеты
Гонка вооружений: Москва создаст новые ракеты 312
Названы причастные к подрыву российского самолета
Названы причастные к подрыву российского самолета 7
Минобороны ответило на сообщение о смерти срочника в Забайкалье
Минобороны ответило на сообщение о смерти срочника в Забайкалье 12
«Крышу сорвало»: в причине бойни в Забайкалье усомнились
«Крышу сорвало»: в причине бойни в Забайкалье усомнились 483
Москвич заявил об изнасиловании в «Склифе»
Москвич заявил об изнасиловании в «Склифе» 29
Видео
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Пока вы не уснули: В Сети говорят о тяжелой болезни Лукашенко
00:30
Пока вы не уснули: В Сети говорят о тяжелой болезни Лукашенко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение