Путин и Токаев обменялись подарками

Президент России Владимир Путин подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву шахматный набор ручной работы, Токаев подарил Путину двухтомник «Путь Абая», сообщил в своем Facebook пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Курмангали.

«Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву эксклюзивный шахматный набор ручной работы, выполненный из мрамора и малахита, украшенный серебром и позолотой. Президент Казахстана вручил своему российскому коллеге юбилейное двухтомное издание романа Мухтара Ауэзова ''Путь Абая'', выпущенное к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева», — написал Курмангали.

Обмен подарками произошел по итогам официальных мероприятиий Форума межрегионального сотрудничества в Омске. Абай (Ибрагим) Кунанбаев — казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель и общественный деятель. Является основоположником казахской письменной литературы и её первым классиком.