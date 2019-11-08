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Путин и Токаев обменялись подарками 

Rambler News Service + ещё 4 1 час назад
Путин и Токаев обменялись подарками
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин подарил президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву шахматный набор ручной работы, Токаев подарил Путину двухтомник «Путь Абая», сообщил в своем Facebook пресс-секретарь казахстанского лидера Берик Курмангали.
«Владимир Путин подарил Касым-Жомарту Токаеву эксклюзивный шахматный набор ручной работы, выполненный из мрамора и малахита, украшенный серебром и позолотой. Президент Казахстана вручил своему российскому коллеге юбилейное двухтомное издание романа Мухтара Ауэзова ''Путь Абая'', выпущенное к 175-летию великого казахского поэта и мыслителя Абая Кунанбаева», — написал Курмангали.
Обмен подарками произошел по итогам официальных мероприятиий Форума межрегионального сотрудничества в Омске. Абай (Ибрагим) Кунанбаев — казахский поэт, композитор, просветитель, мыслитель и общественный деятель. Является основоположником казахской письменной литературы и её первым классиком.
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Теги:
Политика , Абай Кунанбаев , Владимир Путин
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