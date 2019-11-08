Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Песков счел невозможным проследить связи нынешнего советника премьера Британии в РФ в 90-е 

ТАСС + ещё 1 2 часа назад
Песков ответил на вопрос о прошлом советника Джонсона
Фото: ТАСС
Контакты нынешнего главного советника премьер-министра Великобритании Доминика Каммингса в России в 1990-е годы сейчас проследить невозможно. Такое мнение высказал в пятницу журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, контактировал ли Каммингс в те годы с кем-нибудь из администрации российского лидера.
"В 1990-е годы? Нет, не могу вам сказать", — ответил Песков, рассмеявшись.
"Я не знаю, возможно ли вообще это сказать — вы представьте себе, сколько людей посещали и Советский Союз, и Российскую Федерацию. Поэтому я здесь не имею возможности найти ответ на этот вопрос", — сказал пресс-секретарь президента РФ.
Прошлое советника премьера Британии вызывает много вопросов у британской оппозиции, поскольку Каммингсу приписывают способность сильно влиять на Бориса Джонсона. По данным британских СМИ, следуя его советам, глава правительства принял некоторые из своих ключевых решений, в том числе о роспуске парламента на пять недель. Этот шаг главы кабмина, вызвавший в стране настоящую политическую бурю, был в итоге отменен Верховным судом.
По информации газеты Daily Mirror, нынешний советник британского премьера в 1994-1997 годах занимался в России организацией авиаперелетов между Самарой и Европой. При этом издание уточняет, что Каммингс не говорит по-русски, а его проект закончился безуспешно. Сайт же сторонников британской правящей Консервативной партии conservativehome.com называет Каммингса русофилом, человеком, который говорит на русском языке и увлекается Достоевским.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
ТАСС: последние новости
Захарова: Иран не приостановил бы обязательства по ядерной сделке, если бы не США Захарова: Иран не приостановил бы обязательства по ядерной сделке, если бы не США Лавров: план РФ и Китая по корейской проблеме рассматривается заинтересованными странами Лавров: план РФ и Китая по корейской проблеме рассматривается заинтересованными странами Захарова назвала правдивыми и отражающими суть слова Макрона о "смерти мозга" НАТО Захарова назвала правдивыми и отражающими суть слова Макрона о "смерти мозга" НАТО
Комментарии 
Теги:
Политика , Борис Джонсон , Дмитрий Песков , Консервативная партия , Великобритания
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Гонка вооружений: Москва создаст новые ракеты
Гонка вооружений: Москва создаст новые ракеты 314
Названы причастные к подрыву российского самолета
Названы причастные к подрыву российского самолета 8
Минобороны ответило на сообщение о смерти срочника в Забайкалье
Минобороны ответило на сообщение о смерти срочника в Забайкалье 12
«Крышу сорвало»: в причине бойни в Забайкалье усомнились
«Крышу сорвало»: в причине бойни в Забайкалье усомнились 484
Москвич заявил об изнасиловании в «Склифе»
Москвич заявил об изнасиловании в «Склифе» 29
Видео
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Пока вы не уснули: В Сети говорят о тяжелой болезни Лукашенко
00:30
Пока вы не уснули: В Сети говорят о тяжелой болезни Лукашенко
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение