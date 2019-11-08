Раскрыт план РФ и Китая по корейской проблеме

Разработанный Россией и Китаем план действий по урегулированию ситуации на Корейском полуострове основан на принципе встречных шагов и в настоящее время рассматривается в столицах других стран — участниц шестисторонних переговоров. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на Московской конференции по нераспространению.
"Мы разработали план действий, который основан на принципе встречных шагов, — отметил он. — Там изложены те шаги, которые без ущерба для своей репутации могли бы предпринять США, и те шаги, которые на той же основе могли предпринять руководители Северной Кореи. План этот сейчас уже несколько недель рассматривается в столицах других стран — участниц шестисторонних переговоров. Насколько я понимаю, отношение к нему позитивное".
По мнению Лаврова, переговоры по урегулированию ядерной проблемы Корейского полуострова должны идти на основе встречных шагов Пхеньяну.
"Урегулирование ядерной проблемы Корейского полуострова возможно исключительно дипломатическими методами на основе диалога между всеми заинтересованными странами, — сказал министр. — Полноценный запуск процесса денуклеаризации станет реальным только в том случае, если политические переговоры будут продвигаться на основе встречных шагов вовлеченных сторон".