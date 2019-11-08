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В Совфеде предложили ввести ответственность для иноагентов-физлиц 

РИА Новости + ещё 2 13 минут назад
В России хотят признавать иноагентами физлиц
Фото: РИА Новости
Сенаторы направляют в Госдуму поправки о введении административной ответственности для физлиц, распространяющих информацию в РФ на зарубежные средства и нарушающих законодательство страны, эти физлица могут быть призваны иноагентами, заявил журналистам в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Мы подготовили свои предложения к рассматриваемому в Госдуме законопроекту, который может быть принят до конца года. Физлица, распространяющие в РФ информацию с использованием зарубежных средств, могут быть призваны иноагентами, за нарушения предлагается ввести административную ответственность", — сказал Климов.
Он также отметил, что в дальнейшем, при усилении информационного давления на Россию, не исключено ужесточение ответственности вплоть до уголовной.
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Теги:
Политика , Андрей Климов , Госдума , Совет Федерации
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