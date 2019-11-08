В России хотят признавать иноагентами физлиц

В Совфеде предложили ввести ответственность для иноагентов-физлиц

Сенаторы направляют в Госдуму поправки о введении административной ответственности для физлиц, распространяющих информацию в РФ на зарубежные средства и нарушающих законодательство страны, эти физлица могут быть призваны иноагентами, заявил журналистам в пятницу глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов

"Мы подготовили свои предложения к рассматриваемому в Госдуме законопроекту, который может быть принят до конца года. Физлица, распространяющие в РФ информацию с использованием зарубежных средств, могут быть призваны иноагентами, за нарушения предлагается ввести административную ответственность", — сказал Климов.

Он также отметил, что в дальнейшем, при усилении информационного давления на Россию, не исключено ужесточение ответственности вплоть до уголовной.