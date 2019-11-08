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«Единой России» важно избегать внутренних конфликтов, заявил Турчак 

РИА Новости 2 часа назад
«Победить „Единую Россию“ не может никто»
Фото: РИА Новости
Победить на выборах партию "Единая Россия" сейчас не может никто, однако партийцам важно не допускать внутренних конфликтов и учиться находить компромиссы даже в сложных ситуациях, заявил в пятницу секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак.
"Если мы хотим сохранить свои позиции, нам нужно в первую очередь не допускать внутренних конфликтов. Исходя их анализа двух последних избирательных циклов, нас победить не может никто. Победить нас самих можем только мы сами", — сказал он на конференции Новосибирского регионального отделения партии.
Турчак считает, что "Единая Россия" проигрывает только тогда, когда партийцы не доверяют друг другу, в том числе при проведении предварительного партийного голосования.
"Надо учиться разговаривать и договариваться, находить решения даже в самых сложных ситуациях", — сказал он, отметив, что эта задача особенно актуальна в Сибири, где люди "с характером, имеют свое мнение по каждому вопросу".
При подготовке к предстоящим избирательным компаниям он призвал вести открытый диалог с избирателями и исключить бюрократию и чинопочитание.
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Теги:
Политика , Андрей Турчак , Единая Россия
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