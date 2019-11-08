«Победить „Единую Россию“ не может никто»

«Единой России» важно избегать внутренних конфликтов, заявил Турчак

Победить на выборах партию "Единая Россия" сейчас не может никто, однако партийцам важно не допускать внутренних конфликтов и учиться находить компромиссы даже в сложных ситуациях, заявил в пятницу секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак

"Если мы хотим сохранить свои позиции, нам нужно в первую очередь не допускать внутренних конфликтов. Исходя их анализа двух последних избирательных циклов, нас победить не может никто. Победить нас самих можем только мы сами", — сказал он на конференции Новосибирского регионального отделения партии.

Турчак считает, что "Единая Россия" проигрывает только тогда, когда партийцы не доверяют друг другу, в том числе при проведении предварительного партийного голосования.

"Надо учиться разговаривать и договариваться, находить решения даже в самых сложных ситуациях", — сказал он, отметив, что эта задача особенно актуальна в Сибири, где люди "с характером, имеют свое мнение по каждому вопросу".

При подготовке к предстоящим избирательным компаниям он призвал вести открытый диалог с избирателями и исключить бюрократию и чинопочитание.