Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР

Германия всегда будет благодарна Советскому Союзу за то, что он не стал препятствовать мирной революции в ГДР в 1989 году, заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на праздничном мероприятии в Москве по случаю 30-летия падения Берлинской стены.

Германия 9 ноября отмечает 30-летний юбилей падения Берлинской стены. Крушение стены стало одним из этапов на пути объединения страны, символом окончания "холодной войны".

"Мы всегда будем благодарны Советскому Союзу за то, что он в ноябре 1989 не стал вмешиваться и не препятствовал мирной революции в ГДР", — сказал посол. По его словам, СССР сыграл решающую роль в успехе падения Берлинской стены и перемен в ГДР, которые произошли мирно и без применения силы.

"Я преклоняюсь перед мужеством и энтузиазмом всех тех, кто в 1989 году мирным путем положил конец угнетению. И сегодня нам надо быть осторожными, даже если мы расходимся во мнениях по важным вопросам, чтобы не сравнивать сегодняшние вызовы с той тяжелой ношей, которую народам Европы приходилось нести во время "холодной войны", — заключил фон Гайр.

Берлинская стена — оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Возведена она была по рекомендации совещания секретарей коммунистических и рабочих партий стран Варшавского договора и на основании решения лидера ГДР Вальтера Ульбрихта.

Девятого ноября 1989 года под влиянием массовых народных выступлений правительство ГДР сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином, а с 1 июня 1990 года полностью отменило пограничный контроль.