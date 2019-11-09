Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Немецкий посол заявил, что Германия всегда будет благодарна СССР 

РИА Новости + ещё 17 1 час назад
«Германия всегда будет благодарна СССР»
Фото: © Marshall Center / Sgt. Amanda Moncada
Германия всегда будет благодарна Советскому Союзу за то, что он не стал препятствовать мирной революции в ГДР в 1989 году, заявил посол ФРГ в России Геза Андреас фон Гайр на праздничном мероприятии в Москве по случаю 30-летия падения Берлинской стены.
Германия 9 ноября отмечает 30-летний юбилей падения Берлинской стены. Крушение стены стало одним из этапов на пути объединения страны, символом окончания "холодной войны".
"Мы всегда будем благодарны Советскому Союзу за то, что он в ноябре 1989 не стал вмешиваться и не препятствовал мирной революции в ГДР", — сказал посол. По его словам, СССР сыграл решающую роль в успехе падения Берлинской стены и перемен в ГДР, которые произошли мирно и без применения силы.
"Я преклоняюсь перед мужеством и энтузиазмом всех тех, кто в 1989 году мирным путем положил конец угнетению. И сегодня нам надо быть осторожными, даже если мы расходимся во мнениях по важным вопросам, чтобы не сравнивать сегодняшние вызовы с той тяжелой ношей, которую народам Европы приходилось нести во время "холодной войны", — заключил фон Гайр.
Берлинская стена — оборудованная и укрепленная государственная граница Германской Демократической Республики, построенная на территории ГДР вокруг Западного Берлина и существовавшая с 13 августа 1961 года по 9 ноября 1989 года. Берлинская стена не только разделяла западную и восточную части города, но и отделяла Западный Берлин от территории ГДР. Возведена она была по рекомендации совещания секретарей коммунистических и рабочих партий стран Варшавского договора и на основании решения лидера ГДР Вальтера Ульбрихта.
Девятого ноября 1989 года под влиянием массовых народных выступлений правительство ГДР сняло ограничения на сообщение с Западным Берлином, а с 1 июня 1990 года полностью отменило пограничный контроль.
Видео дня. Подумали, что гей: студента отчисляют из ВУЗа
Последние новости
Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу" Обещанных пенсий не будет: "Радуйтесь, что имеете работу" Девочка написала умершему отцу письмо и получила необычный ответ Девочка написала умершему отцу письмо и получила необычный ответ Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России Европа воплощает в жизнь самый жуткий кошмар иммигрантов из России
Комментарии3 
Теги:
Политика , Германия , Москва
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США сделали неожиданное признание о НАТО
США сделали неожиданное признание о НАТО 9
Военные США высматривают С-400 в Крыму
Военные США высматривают С-400 в Крыму 20
Киеву напомнили условия разведения сил в Донбассе
Киеву напомнили условия разведения сил в Донбассе 2
Трамп рассказал о неизвестном разговоре с Зеленским
Трамп рассказал о неизвестном разговоре с Зеленским
Будущая глава ЕК выступила с нападками на Россию
Будущая глава ЕК выступила с нападками на Россию 685
Видео
Оценены последствия «вишневой» зимы
00:46
Оценены последствия «вишневой» зимы
Погода Общество
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
00:22
SSJ-100 экстренно сел в Шереметьево
Происшествия
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
00:49
Маски-шоу: на Украине автоматчики «захватили» телеканал
Украина В мире
Россия уличила США во лжи
01:15
Россия уличила США во лжи
Армия Оружие
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
00:20
«Пращу Давида» в руках России признали бесполезной
Оружие Армия
Новгородскую область экстренно эвакуируют
00:51
Новгородскую область экстренно эвакуируют
Происшествия Катастрофы
Пугачева высказалась после концерта в Минске
01:18
Пугачева высказалась после концерта в Минске
Шоу-бизнес
Опубликовано видео драки Ляшко
00:26
Опубликовано видео драки Ляшко
В мире
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
01:27
Экс-король Малайзии решил откупиться от Воеводиной
Шоу-бизнес
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
00:42
Россия приготовила ответ США из-за договора 1992 года
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Наша команда Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение