Чубайс раскритиковал лживую жизнь в СССР

Чубайс считает, что жизнь в СССР была построена на лжи

Глава «Роснано» Анатолий Чубайс уверен, что только идиоты могут отрицать, что в Советском Союзе ложь господствовала во всех сферах общественной жизни. Кроме того, он уверен, что большинство населения СССР было лодырями и тунеядцами.

«Вся страна, за исключением нескольких тысяч идиотов, понимала, что она выстроена на лжи. От начала и до конца. Ты включаешь утреннюю зорьку для пионеров. Ты слышишь бодрым голосом: «Дети, собирайтесь в школу! У вас сегодня будет субботник!» какой нахрен субботник? Что это?» — заявил он в фильме журналиста Алексея Пивоварова «Гибель империи», который выложен на youtube-канале «Редакция».

Также Чубайс считает, что у большинства населения СССР вызывало отвращение «непрерывное ежесуточное вранье, начиная с омерзительного голоса советских дикторов программы „Время“, которые радуют наших телезрителей новыми трудовыми успехами».

Глава «Роснано» уточнил, что, по его мнению, лживость и порочность советской системы отлично понимали даже дети.

Ранее Чубайс уже неоднократно критиковал СССР. Более того, однажды он даже заявил о том, что «ненавидит советскую власть, особенно позднюю ее стадию».

«В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось. При всех претензиях к тому, что происходит в стране сейчас», — отмечал глава «Роснано» в одном из своих интервью.

Чубайс постоянно подчеркивает, что он не ностальгирует на временам Советского Союза и не хотел бы вернуться в то время «ни на одну минуту».