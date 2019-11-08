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Чубайс считает, что жизнь в СССР была построена на лжи 

Ura.Ru 19 минут назад
Чубайс раскритиковал лживую жизнь в СССР
Фото: URA.RU
Глава «Роснано» Анатолий Чубайс уверен, что только идиоты могут отрицать, что в Советском Союзе ложь господствовала во всех сферах общественной жизни. Кроме того, он уверен, что большинство населения СССР было лодырями и тунеядцами.
«Вся страна, за исключением нескольких тысяч идиотов, понимала, что она выстроена на лжи. От начала и до конца. Ты включаешь утреннюю зорьку для пионеров. Ты слышишь бодрым голосом: «Дети, собирайтесь в школу! У вас сегодня будет субботник!» какой нахрен субботник? Что это?» — заявил он в фильме журналиста Алексея Пивоварова «Гибель империи», который выложен на youtube-канале «Редакция».
Также Чубайс считает, что у большинства населения СССР вызывало отвращение «непрерывное ежесуточное вранье, начиная с омерзительного голоса советских дикторов программы „Время“, которые радуют наших телезрителей новыми трудовыми успехами».
Глава «Роснано» уточнил, что, по его мнению, лживость и порочность советской системы отлично понимали даже дети.
Ранее Чубайс уже неоднократно критиковал СССР. Более того, однажды он даже заявил о том, что «ненавидит советскую власть, особенно позднюю ее стадию».
«В моей жизни ничего омерзительнее, чем поздняя советская власть, не случалось. При всех претензиях к тому, что происходит в стране сейчас», — отмечал глава «Роснано» в одном из своих интервью.
Чубайс постоянно подчеркивает, что он не ностальгирует на временам Советского Союза и не хотел бы вернуться в то время «ни на одну минуту».
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Теги:
Политика , Анатолий Чубайс , Алексей Пивоваров , Роснано
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