Лавров и Маас обсудили ситуацию в Сирии

Лавров и Маас обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Беседа состоялась по инициативе германской стороны.

«Обсуждалась ситуация в Сирии, включая развитие обстановки на северо-востоке страны в свете реализации положений Меморандума о взаимопонимании между Россией и Турцией от 22 октября 2019 года, а также положение дел в Идлибской зоне деэскалации», — сообщили в российском Министерстве иностранных дел.

Ранее Маас заявил, что ФРГ пока не готова участвовать в восстановлении Сирии.

При этом немецкое Министерство иностранных дел обозначило пять пунктов, выполнение которых, по мнению ведомства, может привести к стабилизации обстановки на севере Сирии.