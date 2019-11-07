Захарова о заявлении Макрона: золотые слова

Захарова назвала правдивыми и отражающими суть слова Макрона о «смерти мозга» НАТО

"Золотые слова. Правдивые и отражающие суть. Четкое определение нынешнего состояния НАТО", — написала в четверг дипломат на своей странице в Facebook.

Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга". Президент Франции также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".