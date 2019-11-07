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Захарова назвала правдивыми и отражающими суть слова Макрона о «смерти мозга» НАТО 

ТАСС 30 минут назад
Захарова о заявлении Макрона: золотые слова
Фото: РИА Новости
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала правдивыми и отражающими суть и состояние НАТО слова президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что североатлантический альянс полностью утратил координацию внутри союза, и это можно охарактеризовать как "смерть мозга".
"Золотые слова. Правдивые и отражающие суть. Четкое определение нынешнего состояния НАТО", — написала в четверг дипломат на своей странице в Facebook.
Ранее Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что НАТО полностью утратила координацию внутри союза и находится в состоянии "смерти мозга". Президент Франции также отметил, что Европе необходимо начать думать о себе как о самостоятельной геополитической силе, иначе она "не будет контролировать свою судьбу".
"Одно "но" (хотя их больше). Как конкретно Европа может контролировать свою судьбу? 20 век — две мировые [войны]. 19-й и далее в глубь веков — бесконечные локальные войны и "экспорт идеологии" на острие мечей и копий. Процессы, зародившиеся в "пунктах Вудро Вильсона", прошедшие закалку Второй мировой и развившиеся в экономическую, а затем политическую интеграцию Европы, помогли решить главную задачу — остановить бесконечные европейские раздоры", — написала Захарова. Она добавила, что "при этом они же привели к сегодняшнему кризису идентичности и развития".
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Теги:
Политика , Мария Захарова , МИД , НАТО , The Economist , Франция
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