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Песков рассказал про две «демографические ямы» 

Российская Газета + ещё 13 1 час назад
Песков рассказал про две «демографические ямы»
Фото: РИА Новости
В Кремле подтвердили негативные тенденции в демографии. Для исправления ситуации и были приняты масштабные меры, в том числе отдельный нацпроект, объяснили журналистам.
"Негативная тенденция в плане демографии и прироста населения была хорошо известна и ранее, в том числе в момент формулирования нацпроектов", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. "Нет смысла перечислять набор мер по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных", — заметил он.
"Тенденция хорошо известна: мы находимся действительно в демографической "яме", которая идет с времен Великой отечественной войны, потом "яма" начала 90-х… И эти две "ямы" совпали по времени, поэтому наблюдается такая негативная динамика", — заключил представитель Кремля.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков
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