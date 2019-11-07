Песков рассказал про две «демографические ямы»

В Кремле подтвердили негативные тенденции в демографии. Для исправления ситуации и были приняты масштабные меры, в том числе отдельный нацпроект, объяснили журналистам.

"Негативная тенденция в плане демографии и прироста населения была хорошо известна и ранее, в том числе в момент формулирования нацпроектов", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков . "Нет смысла перечислять набор мер по стимулированию рождаемости и поддержке многодетных", — заметил он.