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В Госдуме заявили, что диалог депутатов с Deutsche Welle продолжат в Берлине 

ТАСС 46 минут назад
В Госдуме рассказали, что будет с Deutsche Welle
Фото: globallookpress.com
Контакты депутатов Госдумы и руководства германской медиакомпании Deutsche Welle (DW), которую в РФ обвиняют в нарушении законодательства, будут продолжены в Берлине. Об этом сообщил журналистам вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.
Он подтвердил, что в четверг вместе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым (он также возглавляет комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России) провел неформальную беседу с генеральным директором медиакомпании Deutsche Welle Петером Лимбургом, в которой также участвовали представители МИД РФ и посольства ФРГ в Москве.
"Состоялся обмен мнениями. Диалог прошел в хорошей атмосфере, который мы намерены продолжить в Берлине", — сказал Толстой.
Во встрече также приняли участие представители всех фракций Госдумы.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о зафиксированных попытках вмешательства американских и германских государственных СМИ, в том числе Deutsche Welle, во внутренние дела РФ в связи с освещением несанкционированных акций в Москве. После этого Пискарев заявил, что информация о нарушении Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась. Он подчеркнул, что, распространив летом призыв "Москва, выходи" в то время, когда в столице проходила избирательная кампания и несанкционированные акции, компания "нарушила закон, который регулирует избирательные процессы". Депутат напомнил, что агитация для иностранных юридических лиц запрещена.
Лимбург до этого заявлял о готовности к диалогу с комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, указав при этом на необходимость договориться о рамочных условиях такого диалога.
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Теги:
Политика , Василий Пискарев , Мария Захарова , МИД , Госдума , Deutsche Welle
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