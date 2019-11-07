В Госдуме рассказали, что будет с Deutsche Welle

В Госдуме заявили, что диалог депутатов с Deutsche Welle продолжат в Берлине

Контакты депутатов Госдумы и руководства германской медиакомпании Deutsche Welle (DW), которую в РФ обвиняют в нарушении законодательства, будут продолжены в Берлине. Об этом сообщил журналистам вице-спикер нижней палаты парламента Петр Толстой.

Он подтвердил, что в четверг вместе с председателем комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым (он также возглавляет комиссию Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России) провел неформальную беседу с генеральным директором медиакомпании Deutsche Welle Петером Лимбургом, в которой также участвовали представители МИД РФ и посольства ФРГ в Москве.

"Состоялся обмен мнениями. Диалог прошел в хорошей атмосфере, который мы намерены продолжить в Берлине", — сказал Толстой.

Во встрече также приняли участие представители всех фракций Госдумы.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила о зафиксированных попытках вмешательства американских и германских государственных СМИ, в том числе Deutsche Welle, во внутренние дела РФ в связи с освещением несанкционированных акций в Москве. После этого Пискарев заявил, что информация о нарушении Deutsche Welle российского законодательства подтвердилась. Он подчеркнул, что, распространив летом призыв "Москва, выходи" в то время, когда в столице проходила избирательная кампания и несанкционированные акции, компания "нарушила закон, который регулирует избирательные процессы". Депутат напомнил, что агитация для иностранных юридических лиц запрещена.

Лимбург до этого заявлял о готовности к диалогу с комиссией Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России, указав при этом на необходимость договориться о рамочных условиях такого диалога.