Захарова обвинила Deutsche Welle во лжи

Вчера, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что спикер МИДа Захарова встретилась с представителями немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, и те признали, что «в общем-то не очень корректно» действовали в ходе летних митингов в Москве — готовили их, по сути дела.

В тот же день Захарова уточнила, что с представителем московского офиса Deutsche Welle встречался начальник пресс-центра МИДа Александр Бикантов.

«Такой встречи не было», — заявили в Deutsche Welle сегодня.

Четыре часа назад Захарова в своем фейсбуке обвинила Deutsche Welle в беззастенчивом вранье. Она настаивает, что встреча имела место 7 октября в 129-м кабинете в первом корпусе здания МИДа на Смоленской-Сенной площади в Москве, с Бикантовым встречался шеф-корреспондент московского корпункта Deutsche Welle Юрий Решето , а подавали чай и кофе.