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Захарова обвинила Deutsche Welle во лжи 

Рамблер 36 минут назад
Deutsche Welle врет о том, что представитель телерадиокомпании не встречался с представителем Министерства иностранных дел России, заявила в своем фейсбуке Мария Захарова.
Вчера, как сообщал «Рамблер», министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что спикер МИДа Захарова встретилась с представителями немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle, и те признали, что «в общем-то не очень корректно» действовали в ходе летних митингов в Москве — готовили их, по сути дела.
В тот же день Захарова уточнила, что с представителем московского офиса Deutsche Welle встречался начальник пресс-центра МИДа Александр Бикантов.
«Такой встречи не было», — заявили в Deutsche Welle сегодня.
Четыре часа назад Захарова в своем фейсбуке обвинила Deutsche Welle в беззастенчивом вранье. Она настаивает, что встреча имела место 7 октября в 129-м кабинете в первом корпусе здания МИДа на Смоленской-Сенной площади в Москве, с Бикантовым встречался шеф-корреспондент московского корпункта Deutsche Welle Юрий Решето, а подавали чай и кофе.
«Спросите, были ли печеньки? А как же. Мы угощали», — добавила она.
Комментарии372 
Редактор:  Артём Кульша
Теги:
Политика , Видео , Юрий Решето , Мария Захарова , Сергей Лавров , МИД , Deutsche Welle
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