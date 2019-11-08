Песков прояснил ситуацию с визитом Трампа в Москву

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент нет официального ответа от США о присутствии американского лидера Дональда Трампа на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Официального ответа пока не было», — цитирует РИА Новости Пескова.
Ранее Трамп заявил, что хотел бы присутствовать 9 мая в Москве на торжествах, посвящённых Победе.
В свою очередь, французский лидер Эммануэль Макрон принял приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву на торжественные мероприятия.