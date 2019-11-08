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Песков заявил об отсутствии ответа США о визите Трампа в Москву 9 мая 

RT на русском + ещё 6 43 минуты назад
Песков прояснил ситуацию с визитом Трампа в Москву
Фото: РИА Новости
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил, что в настоящий момент нет официального ответа от США о присутствии американского лидера Дональда Трампа на праздновании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.
«Официального ответа пока не было», — цитирует РИА Новости Пескова.
Ранее Трамп заявил, что хотел бы присутствовать 9 мая в Москве на торжествах, посвящённых Победе.
В свою очередь, французский лидер Эммануэль Макрон принял приглашение президента России Владимира Путина приехать в Москву на торжественные мероприятия.
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Теги:
Политика , Дмитрий Песков , Дональд Трамп , Владимир Путин , Эммануэль Макрон , РИА Новости , Москва , США
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