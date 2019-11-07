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Абсурд в действии. Пушков заявил, что антироссийские санкции вредны всем 

SM News + ещё 1 1 час назад
«Абсурд в действии»: Пушков высказался о санкциях
Фото: РИА Новости
Санкции вредны всем, но их не отменяют — парадокс сложившегося положения дел подметил председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков. По его словам, основной ущерб несут страны Европы.
«В ряде стран Европы убеждены, что несут наибольшие потери от санкций. Глава МИД Венгрии считает — это страны Центр. Европы. В ФРГ заявляют, что уже потеряли ок. 100 млрд евро. И в Италии мне говорили об огромных потерях. Т.е. санкции вредны, но их не отменяют: абсурд в действии», — написал сенатор у себя в Twitter.
Седьмого ноября глава МИД Венгрии Петер Сийярто в беседе на японском общественном телевидении заявил, что страны Центральной Европы понесли огромные потери из-за экономических санкций, введенных в отношении России.
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Теги:
Политика , Алексей Пушков , Петер Сийярто , МИД , Совет Федерации
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