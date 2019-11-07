«Абсурд в действии»: Пушков высказался о санкциях

В ряде стран Европы убеждены, что несут наибольшие потери от санкций. Глава МИД Венгрии считает — это страны Центр. Европы. В ФРГ заявляют, что уже потеряли ок. 100 млрд евро. И в Италии мне говорили об огромных потерях. Т.е. санкции вредны, но их не отменяют: абсурд в действии. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) November 7, 2019